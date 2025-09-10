Пиво, суши и наполнитель для кошачьего туалета: Роспатент одобрил заявку Xiaomi

Xiaomi получила право в России на бренд пива и других продуктов

Китайская компания Xiaomi получила право на бренд пива в России, также она сможет производить и другие продукты, сообщает Mash .

Заявку в Роспатент фирма подала в конце 2024 года. Одобрение ей дали через девять месяцев.

Компания известна в мире как производитель смартфонов, «умных» пылесосов и другой бытовой техники. В России она будет заниматься продуктами питания. Под маркой Xiaomi в стране смогут производить и продавать: кофе, чай, соки, жевательную резинку, хлеб, пиццу, суши, а еще наполнитель для кошачьего туалета.

Для выпуска продукции китайская компания сможет привлекать сторонних производителей, а запатентованный товарный знак корпорации защищен от подделок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.