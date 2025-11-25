Philips рискует лишиться товарного знака в России

сегодня в 12:23

Российская регистрация торговой марки Philips подходит к концу, из-за этого компания рискует потерять права на свой бренд в стране, сообщает Постньюс .

Если Philips не продлит регистрацию, иные лица получат законное право претендовать на аналогичное обозначение. Однако использование бренда Philips без разрешения владельца останется невозможным, так как широко известные марки защищаются не только регистрацией, но и законодательством о нечестной конкуренции.

Директор центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин отметил, что из-за широкой известности бренда любые попытки его коммерческого использования будут пресекаться.

Несмотря на это, окончание срока действия регистрации создает дополнительные риски. Главная опасность заключается в возможном «сквоттинге» — регистрации схожих наименований и создании обозначений, вводящих потребителей в заблуждение.

Подобные действия как правило затрудняют восстановление защиты бренда, создают риски для репутации и увеличивают юридические затраты компании.

