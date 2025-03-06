Петербуржцы стали тратить больше денег на шопинг в 2025 году

Каждый пятый петербуржец потратил на покупки больше, чем планировал

По результатам опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование», за последние три месяца каждый пятый (22%) житель Санкт-Петербурга потратил на покупки больше запланированной суммы, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В 2025 году жители Северной столицы стали уделять больше внимания финансовому планированию. Около половины опрошенных (41%) заявили, что начали выделять определенную сумму на шопинг. Подобная экономия особенно характерна для старшего поколения — подавляющее большинство (74%) респондентов в возрасте от 46 до 50 лет отметили, что заранее распределяют средства на все необходимые нужды. Полной противоположностью финансовой грамотности являются зумеры — 67% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет не считают нужным контролировать свои расходы.

Для половины петербуржцев размер ежемесячного бюджета колеблется от десяти до двадцати тысяч рублей (42%). В течение последних трех месяцев каждый пятый (22%) превысил эту сумму и для 31% участников опроса это были значительные траты.

Почти половина (44%) респондентов отметила, что за последние месяцы их затраты на покупки превысили 50 тысяч рублей. Основными статьями расходов стали техника (19%), хобби (12%) и товары для ремонта (11%).

Треть респондентов (34%) отметила, что их дорогостоящие приобретения нуждаются в защите. Как правило жители Петербурга защищают свои покупки бережным отношением (28%), 3% применяют специальные чехлы или используют надежные места для хранения. Приобретение страхового полиса предпочитают еще 3% петербуржцев.

Директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра рассказал, что наиболее частыми причинами обращений по страховым полисам являются трещины на экране и иные механические повреждения электронных устройств (более 40% всех обращений), а также заводской брак (55%). В число наиболее распространенных причин повреждений также входят заливы жидкостью или утопление техники (4%) и повреждения, вызванные перепадами напряжения.