Петербургский нефтяной терминал заявил о попытке рейдерского захвата

Петербургский нефтяной терминал заявил, что лица, стоящие за кипрской компанией «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», предприняли попытку установить контроль над предприятием с помощью «рейдерского захвата».

Лица из недружественной страны обратились в ФНС, воспользовавшись поддельными документами, с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий действующего гендиректора компании Владимира Грызлова. Они сообщили, что на его место якобы назначили иное физлицо, подконтрольное им.

Кроме того, захватчики добились возбуждения уголовного дела в Москве, вследствие чего российскому акционеру Елене Васильевой, которой принадлежит 50% акций, заблокировали возможность голосования ценными бумагами предприятия.

«Данная рейдерская атака носит криминальный характер и является второй, которую переживает Петербургский нефтяной терминал за свою историю», — написано на сайте предприятия.

Первая была в 2006–2007 гг и закончилась покушением на убийство основателя предприятия — Сергея Васильева. Компания обратилась в компетентные органы, чтобы остановить «рейдерский захват». Кроме того, Петербургский нефтяной терминал собирается добиться исключения захватчиков из списка акционеров.

«Интерфакс» сообщает, что бенефициарами кипрской компании на 2022 год были в том числе Михаил и Евгений Скигины, граждане ФРГ.

Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук будет судиться с основательницей WB Татьяной Ким и ООО «РВБ». требует признать ничтожной сделку о передаче домена Wildberries ООО «РВБ».