Песков: власти РФ внимательно следят за последствиями повышения кредитных ставок

сегодня в 15:23

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России внимательно наблюдают за последствиями повышения кредитных ставок, сообщает ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента РФ, экономический блок отслеживает последствия принятых решений по обеспечению макроэкономической стабильности. Одной из введенных мер было и повышение кредитных ставок.

Песков добавил, за показателями динамики экономики наблюдают. Делается все необходимое, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность. Власти РФ следят за ситуацией.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Эксперты не исключают того, что она увеличится и в декабре.