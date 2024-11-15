Песков: власти РФ внимательно следят за последствиями повышения кредитных ставок
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России внимательно наблюдают за последствиями повышения кредитных ставок, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, экономический блок отслеживает последствия принятых решений по обеспечению макроэкономической стабильности. Одной из введенных мер было и повышение кредитных ставок.
Песков добавил, за показателями динамики экономики наблюдают. Делается все необходимое, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность. Власти РФ следят за ситуацией.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Эксперты не исключают того, что она увеличится и в декабре.