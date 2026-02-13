сегодня в 14:10

Песков: РФ не отказывалась от доллара, США сами ограничили его использование

В Кремле прокомментировали ситуацию с отказом от доллара в международных расчетах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива исходила не от России, а от США, сообщает ТАСС .

По его словам, Россия не отказывалась от доллара в расчетах. Использовать альтернативы пришлось активнее из-за ограничений с американской стороны.

Он также отметил, что если США снимут ограничения, то доллару придется конкурировать с национальными валютами, которые уже активно набирают обороты в мире.

Ранее Песков сообщил, что новый раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе.

