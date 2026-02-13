Песков: новый раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта планируется провести на следующей неделе, сообщает РИА Новости .

Ранее европейское издание Politico сообщало, что новая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться на следующей неделе в Абу-Даби или Майами. Американская сторона полагает, что на новом раунде может быть достигнут прогресс по сделке.

«Есть договоренность, что он (раунд переговоров-ред.) действительно состоится на следующей неделе», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль проинформирует о точной дате и сроках трехсторонней встречи по Украине.

