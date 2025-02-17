Первый в стране кластер лифтостроения создадут в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на базе Карачаровского механического завода (КМЗ) в Москве будет создан первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Эта площадка станет частью особой экономической зоны «Технополис Москва», при этом планируется увеличить объем производства, сообщает газета «Известия».
КМЗ является одним из лидеров лифтостроительной отрасли в стране и в этом году отмечает свое 75-летие. За время своей деятельности завод произвел более 285 тысяч лифтов, занимался производством строительных металлоконструкций и подъемных кранов.
Оборудование, произведенное на КМЗ, установлено на множестве знаковых московских объектов, включая храм Христа Спасителя, Патриарший и Андреевский мосты.
Кроме того, специалисты завода разработали лифты, предназначенные для первого советского орбитального корабля «Буран».