сегодня в 11:45

Первый в стране кластер лифтостроения создадут в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на базе Карачаровского механического завода (КМЗ) в Москве будет создан первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Эта площадка станет частью особой экономической зоны «Технополис Москва», при этом планируется увеличить объем производства, сообщает газета «Известия» .

КМЗ является одним из лидеров лифтостроительной отрасли в стране и в этом году отмечает свое 75-летие. За время своей деятельности завод произвел более 285 тысяч лифтов, занимался производством строительных металлоконструкций и подъемных кранов.

Оборудование, произведенное на КМЗ, установлено на множестве знаковых московских объектов, включая храм Христа Спасителя, Патриарший и Андреевский мосты.

Кроме того, специалисты завода разработали лифты, предназначенные для первого советского орбитального корабля «Буран».