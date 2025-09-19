Первый российский фуникулер от подмосковного завода появится в Геленджике

Подмосковный завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) приступил к производству уникального наклонного лифта торговой марки PULS — первого фуникулера, который будет произведен в России в постсоветский период. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая система создается по заказу частной туристической базы в Краснодарском крае и адаптирована к сложному рельефу и агрессивному морскому климату.

«Сборка фуникулера ведется на производственной площадке завода «ПУЛЬС» в подмосковных Мытищах. Это сложный многосоставной проект, с уникальными конструкторскими решениями. Его реализация заняла почти 1,5 года: разработка проекта, технической документации, производство и сборка на заводе «ПУЛЬС». Также был создан макет трассы, на котором в настоящий момент испытывается фуникулер. Еще полгода потребуется на монтаж и пусконаладку лифтовой системы на черноморском побережье. Эти работы запланированы на лето 2026 года. Инвестиции в разработку технологий производства наклонного лифта оставили около 100 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Панорамная кабина рассчитана на перевозку до 26 человек — порядка 2 000 кг. Она может двигаться со скоростью 1,5 м/с, преодолевая перепад высот в 11 метров. Конструкция устойчива к сейсмическим воздействиям до 8 баллов, оборудована системой кондиционирования и рассчитана на эксплуатацию в условиях экстремальных температур и морского климата.

Вдоль маршрута предусмотрена эвакуационная лестница, позволяющая быстро и безопасно дойти до ближайшей остановки. Это решение особенно важно для зоны, в которой возможны такие природные явления, как ураганный ветер и землетрясения.

Все технические системы — от лебедки до двери — адаптированы для морского климата и подключены к системе диспетчерского контроля и сбора данных заказчика, обеспечивая мониторинг состояния фуникулера.

«Это комплексное решение, учитывающее все особенности местности и климата, в том числе и сейсмичность района. Подобный фуникулер — это „штучный продукт“. Таких проектов еще не было постсоветской России, да и во всем мире. Поэтому речь о серийном производстве не идет. Но мы будем рады с учетом полученного опыта и наработок, закрепленных патентами, повторить данный проект или еще более сложный. Завод „ПУЛЬС“ на этом и специализируется — решать самые сложные задачи вертикального транспорта», — отметил генеральный директор лифтостроительного завода «ПУЛЬС» Артем Исаев.

Он добавил, что фуникулер спроектирован с учетом бережного отношения к природе: трасса пролегает в зоне, где растут краснокнижные деревья, но ни одно из них не попадает в зону застройки.

Завод «ПУЛЬС» — российский производитель подъемного оборудования. Предприятие производит пассажирские и грузовые лифты для различных типов зданий, промышленных предприятий, включая специализированные решения для сложных условий эксплуатации.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвесткарте: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей в регионе можно на инвестиционном портале: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.