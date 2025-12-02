Первый пищевой технопарк «Рябиновая 44» открылся в Москве

В Москве, в районе Очаково-Матвеевское, открылся первый пищевой технопарк, получивший название «Рябиновая 44», сообщает «Царьград» .

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ожидается, что в числе резидентов технопарка будут предприятия, специализирующиеся на организации питания для школ и детских садов, обжарке кофейных зерен и производстве готовых блюд.

«Город предоставил инвестору аренду участка земли площадью 0,9 гектара и льготы в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Технопарк, площадь которого составляет около 15 тысяч квадратных метров, располагается в районе Очаково-Матвеевское. Основными резидентами технопарка станут компании по производству питания для образовательных учреждений, обжарке кофе, пищевых добавок, а также готовых продуктов и блюд», — написал глава города в своем Telegram-канале.

На территории технопарка уже ведут деятельность предприятия общепита с услугами доставки, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны. Прогнозируется, что общее число рабочих мест, созданных в технопарке, превысит 300.

В настоящее время в Москве функционируют 49 технопарков, обеспечивающих работой свыше 75,9 тысячи человек.

