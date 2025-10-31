Перевозка грузов, застрявших на границе РФ и Казахстана, подорожала в 2 раза

Карго-доставка в два раза повысила цены на перевозку грузов, заблокированных на казахстанской границе. Там образовалась огромная пробка, в которой стоят тысячи грузовых автомобилей, сообщает SHOT .

Повышение стоимости российские селлеры объясняют дополнительными затратами. Так, им приходится платить таможенные пошлины, различные сборы за обслуживание товаров без сертификатов товарного контроля.

При этом сроки доставки увеличились. Теперь товары приходят покупателям в течением 25-35 дней.

Однако ситуация с огромной пробкой на границе с Казахстаном постепенно становится лучше. Затор стал постепенно исчезать после подписания президентом указа о беспрепятственном ввозе товаров из Казахстана без маркировки.

Селлеры уточняют, что ряд автомобилей все равно стоят в очереди на границе.

Основная причина транспортного коллапса заключается в ужесточении таможенного контроля на казахстанской границе. Усиленные проверки были направлены на пресечение серого импорта. В основном на казахстанской границе застряли товары из Китая, Киргизии и других стран, которые идут в РФ через Казахстан.

