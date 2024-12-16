Перевозчики предупредили о возможной задержке грузов

Перевозчики предупредили о возможных перебоях в доставке грузов и росте цен на ряд товаров. К задержке грузов может привести внедрение с 27 января навигационных пломб, пишут « Известия ».

Адаптация к новой процедуре потребует временных затрат, что скажется до скорости доставки. Кроме того, вырастут расходы логистических компаний, что скажется на конечной стоимости транспортировки и товара.

Инновация коснется алкоголя и табака, одежды, обуви, электроники и других непродуктовых товаров. С помощью такой мера предполагается усилить борьбу с контрафактом и контрабандой.

Навигационную пломбу планируется устанавливать на двери транспортного средства при пересечении границы Союзного государства. Это позволит таможне отслеживать путь грузовика в режиме реального времени.

Ранее правительство России продлило до конца 2025 года повышенные пошлины на некоторые товары из недружественных государств. Ограничения коснулись парфюмерии и косметики, алкоголя и сладостей, аккумуляторов и стройматериалов, оружия.