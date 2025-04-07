Перевод пенсионных накоплений в ПДС позволяет легче контролировать свои средства

Желание москвичей разморозить накопительную пенсию логично и понятно: переводя эти средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС), человек получает над ними контроль, сообщил РИАМО президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

То, что москвичи по итогам прошлого года «разморозили» свыше 10 млрд рублей средств накопительной пенсии со СберНПФ, вполне закономерно, заявил он.

«Вы видите эти деньги на своем счете ПДС, видите, как они растут вместе с вашими сбережениями, какой они приносят инвестдоход», — сказал президент НАПФ.

Кроме того, по условиям ПДС в особых жизненных ситуациях (при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения) эти деньги участник может снять со счета досрочно, добавил эксперт.

Он выразил надежду, что в 2025 году многие россияне воспользуются опцией перевода пенсионных накоплений в ПДС, поскольку такой перевод ни к чему не обязывает человека. Он лишь делает управление пенсионными накоплениями более удобным и открывает новые возможности.

«В этом году мы рассчитываем привлечь в ПДС столько же средств, сколько и в прошлом, а лучше — даже больше. Вместе с Банком России и Минфином мы продолжаем развивать ПДС, чтобы создать хорошие условия для ее использования на финансовом рынке. Мы также работаем над тем, чтобы повысить финансовую грамотность людей и сделать информацию о ПДС более доступной. Это помогает людям больше доверять НПФ и активнее планировать свое финансовое будущее. Комплекс реализуемых мер направлен на увеличение доли долгосрочных сбережений россиян. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году она достигла 40%», — рассказал Беляков.