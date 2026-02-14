Переходим на экзотику: какие фрукты подешевели в феврале

Киви и помело больше всего подешевели в начале февраля

В России в феврале в розничной продаже подешевели многие фрукты по сравнению с ценами прошлого года. Сильнее всего снизилась стоимость киви, сообщает РИА Новости .

В аналитической компании NTech отметили, что со 2 по 8 февраля цена на киви упала до 241 рубля за кг, или на 19% по сравнению с таким же периодом 2025 года.

Еще помело подешевело на 17%, до 158 рублей за кг, авокадо — на 13%, до 481 рубля за кг. Н 7% снизилась стоимость 1 кг апельсинов — до 127 рублей, а также мандаринов — до 166 рублей, бананов — до 137 рублей, груш — до 251 рубля.

Кроме того, с 3 по 9 февраля общий рост цен на овощи и фрукты достиг 1,7%. Стоимость яблок увеличилась на 0,5% за неделю, а начиная с декабря 2025 года их подорожание составило 6,21%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.