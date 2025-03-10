Пенное опять подорожает: насколько взлетят цены на пиво в России?

Цены на пиво в России вырастут на 10–15%

Московская пивоваренная компания и «Балтика» уведомили о повышении цен на пиво на 10–15%. До этого стоимость товара уже выросла в «Объединенных пивоварнях» и AB InBev Efes, сообщает «Коммерсант» .

Основными причинами повышения цен стало увеличение размера акциза и нестабильный курс валют. По мнению экспертов, если валютный рынок стабилизируется, то получится избежать значительного роста стоимости.

С начала года акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% повысился до 30 рублей за литр. Растет и себестоимость производства пива. Эксперты подчеркнули, что отпускные цены подняли почти все производители.

Из-за роста пошлин на ввоз дорожает и зарубежное пиво. В среднем стоимость выросла до 130–140 руб. за литр. Дальнейшая динамика цен также зависит от валютного рынка.

Ранее бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал, ожидается ли увеличение цен на свинину в текущем году на фоне общей инфляции. За год этот вид мяса подорожал на 7,9%.