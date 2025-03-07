Эксперт рассказал, что будет с ценами на свинину в России в 2025 году

Эксперт Холод: свинина может немного подорожать в РФ перед майскими праздниками

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал, ожидается ли увеличение цен на свинину в текущем году на фоне общей инфляции, сообщает АБН24 .

Ранее эксперт «Ценозавра» сообщил о резком росте цен на говядину за прошлый год — на 25% — и спрогнозировал возможное подорожание мяса в 2025 году из-за увеличения себестоимости.

Как отметил Холод, за год свинина подорожала на 7,9%. Это мясо не относится к категориям продуктов, которые могут резко вырасти в цене, так как агропромышленные предприятия обеспечивают большой объем производства свинины, иногда даже сверх спроса. При этом кратковременное сезонное подорожание возможно.

«Например, перед майскими праздниками традиционно увеличиваются продажи мяса для шашлыков, что может привести к незначительному повышению цен», — отметил эксперт.