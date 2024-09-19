PayPal введет комиссии за неактивные счета клиентов из РФ

В американской электронной платежной системе PayPal появится комиссия для россиян за неактивные счета, ее введут с 7 октября, сообщает РБК .

Комиссия будет составлять 3,5 тыс. рублей или эквивалентную сумму в другой валюте.

Как отмечается в рассылке компании, комиссия будет взыматься за продление обслуживания, если на счете есть деньги в любой валюте, но они не были активны в течение последних 12 месяцев. Данная комиссия будет списываться один раз в год со счетов, где есть положительный баланс. Речь идет как о личных, так и о корпоративных счетах.

Неактивным система считает тот счет, в который клиент не входил или не использовал его для вывода средств.

Сейчас сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для россиян или компаний из РФ. PayPal также приостановил услуги по отправке или приему платежей в стране.

Как указала компания в информации для клиентов, если пользователь не согласен с новыми комиссиями, то он должен закрыть счет до того, как введут комиссию.