Павел Деревянко собрался торговать бюстгальтерами и валенками

Артист зарегистрировал в Роспатенте свой логотип. Кроме указанных товаров, он также сможет производить и продавать банданы, накладки для сосков, майки, перчатки, галстуки, колготки и леггинсы. А еще Деревянко может предоставлять бизнес-услуги по подбору и привлечению инвесторов.

Его товарный знак был зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25 и 35.

По информации Роспатента, Деревянко получил исключительные права на использование своего логотипа до 2034 года. Заявку на регистрацию артист подал в октябре прошлого года.