Патрушев высказался о резком скачке цен на ягоды и фрукты в России

Патрушев: резких скачков цен на ягоды и фрукты в России не будет

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в стране не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты, так как они будут скорректированы с учетом импорта, сообщает ТАСС .

«Цены будут скорректированы с учетом импортных поставок, резких скачков никаких не будет», — сказал Патрушев в кулуарах ПМЭФ-2024.

Ранее вице-премьер отметил, что майские заморозки в субъектах РФ привели к гибели более 1 млн га посевов, из них порядка 850 тыс. — это на зерновые. В некоторых регионах страны был введен режим ЧС.

После очень теплого апреля пришли майские заморозки, погубившие около 1% всех предполагаемых посевов в РФ. Каковы будут экономические последствия гибели тысяч гектаров посевов из-за аномальных заморозков в России, читайте в материале РИАМО.