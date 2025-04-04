Патенты и кадры: какие факторы повышают стоимость бизнеса

Экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова рассказала, что, помимо материальных активов и доходности, влияет на стоимость бизнеса и определяет его ценность.

Итак, кроме финансовых показателей, важную роль в оценке стоимости играют репутация и бренд. Чем сильнее бренд, тем выше стоимость компании. Также очень большое значение имеет команда.

«Квалифицированные сотрудники плюс сильный менеджмент — это актив, который сложно измерить, но он крайне важен», — подчеркнула Глухова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, уникальной и дорогой компанию делает интеллектуальная собственность — новые технологии, патенты и авторские права.

Также нужно учитывать ситуацию на рынке — спрос, конкуренцию, кризис или подъем. Среди ошибок в оценке бизнеса эксперт назвала чрезмерный оптимизм и переоценку доходов, поэтому всегда важно учитывать риски, например, появление конкурентов или законодательные изменения, уточнила экономист.