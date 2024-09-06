Париж получит от ЕС 300 млн евро из замороженных активов РФ на вооружение Киева

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ЕС передаст Парижу 300 млн евро из замороженных активов РФ для помощи Украине

До конца 2024 года Франция получит от Евросоюза из доходов замороженных российских активов 300 млн евро, которые сможет потратить на очередную партию вооружения для Киева, пишет ТАСС .

Соответствующая информация уже опубликована на официальном сайте министерства вооруженных сил Франции.

На закупку оружия и военной техники для Украины в ЕС планируют потратить порядка 1,4 млрд евро от замороженных активов России.

Ранее в Сети распространилась информация, что Германия будет сокращать поставки вооружения Киеву из-за нехватки средств. Однако в ФРГ эти сообщения опровергли.