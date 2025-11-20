Российская экономика завершит 2025 год с ростом ВВП 0,5-1,0% после явного перегрева 2023–2024 годов. Это не возврат к норме, а целенаправленное замедление для подавления инфляционного давления, заявил РИАМО исполнительный директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Замедление 2025 года — результат жесткой монетарной политики, причем реальная жесткость наступила с задержкой, считает он. Средняя ключевая ставка в реальном выражении только сейчас достигла 12%, хотя эффективная ставка в экономике составляет около 8% благодаря масштабным бюджетным субсидиям (примерно 0,5 трлн руб. ежеквартально). Дополнительные факторы замедления: эффект высокой базы конца 2024 года, падение экспорта на 1-3% и коррекция избыточных складских запасов, объясняет эксперт.

«Парадокс ситуации: экономика не охлаждается в нужной степени, несмотря на жесткость денежно-кредитных условий. Компании компенсируют дорогой банковский кредит размещением облигаций (около 3 трлн руб.), а бюджетный дефицит (примерно 6 трлн руб.) поддерживает совокупный спрос», — отмечает Александров.

Однако признаки начала охлаждения очевидны: отрицательная динамика кредитования населения, стагнация депозитов с перетоком средств в недвижимость и облигации, добавляет он.

