У Cartier и Pandora закончился срок действия в Роспатенте

Ювелирные марки Pandora и Cartier лишились эксклюзивных прав на торговые знаки в России, так как сроки их действия в Роспатенте подошли к концу, сообщает Постньюс .

К концу летнего периода 2025 года завершилась и регистрация этих брендов. Они утратили свои позиции на рынке украшений и аксессуаров. Теперь их фирменные наименования могут быть зарегистрированы и использованы другими компаниями.

До этого издательский концерн Conde Nast подал в Роспатент прошение о регистрации торговой марки Vogue.

В июне Cartier в Сеуле не продал россиянке дорогое кольцо из-за наличия российского паспорта. В районе парка Досан супруги зашли в брендовый бутик. Алсу приглянулось ювелирное украшение стоимостью 2100 долларов, что эквивалентно примерно 170 тысячам рублей. Несмотря на отсутствие других посетителей, сотрудники бутика около четверти часа не обращали внимания на пару.

