Магазин Cartier в Сеуле не продал россиянке дорогое кольцо из-за паспорта РФ

Гражданке России Алсу и ее супругу отказали в приобретении дорогостоящего кольца в магазине Cartier в Сеуле. Все дело в паспорте Российской Федерации, который увидели продавцы, сообщает SHOT .

Семейная пара посетила фирменный магазин в районе парка Dosan. Алсу понравилось кольцо за 2,1 тыс. долларов (почти 170 тыс. рублей). Других покупателей в магазине не было, но консультанты около 15 минут игнорировали супругов.

Алсу с мужем попросили продавца оформить tax free и предъявили паспорт, но тот замешкался и пошел к руководителю. Чуть позже к паре подошел администратор и заявил, что не продаст им кольцо из-за российского паспорта. Мужчина предложил продать без оформления tax free, но ему все равно отказали.

Ранее стало известно, что в торговых центрах Москвы на месте люксовых магазинов Dior, Fendi, Cartier, Louis Vuitton и иных один за другим появляются элитные секонд-хенды. На Патриарших прудах открылся ресейл-бутик люксовых сумок Ex-bags, а в Столешниковом переулке — секонд-хенд Oskelly, где можно собрать весь аутфит сразу.