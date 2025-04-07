Падают темпы роста ВВП и растет инфляция: что происходит с экономикой Украины?

На Украине падают темпы роста ВВП и растет инфляция. Государство приближается к самому опасному состоянию экономики — стагфляции, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Эксперты, исследующие данные о состоянии украинской экономики, видят для нее риски. В 2024 году рост ВВП составил 2,9%, это почти в 2 раза меньше, чем в 2023 году. А в IV квартале прошлого года и вовсе наблюдался спад в 0,1%.

За первые два месяца 2025 года рост ВВП составил только 1,1%. Темпы роста инфляции также ускоряются. В феврале потребительская инфляция составила 13,4%, а в марте — выше 14%.

По данным экспертов, это происходит из-за исчерпания эффекта низкой базы, ухудшения ситуации на фронте, так как российские войска продолжают свое продвижение, низкого урожая зерновых, спада в строительстве, а также из-за тяжелого положения на рынке труда из-за активизации мобилизации.

По данным аналитиков, еще сильнее усугубить ситуацию для Украины могут геополитические риски, например, раскол между ЕС и США, а также нарастание экономических проблем в Евросоюзе.

Ранее Telegraph писал, что США могут поставить Киеву жесткий ультиматум. Он предусматривает либо мир на условиях Москвы, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки.