Озвучено, каким будет официальный курс доллара от ЦБ РФ на 16 октября

Стало известно, каким будет официальный курс доллара от Центробанка на 16 октября. Регулятор обновил данные на своем сайте .

Доллар подешевеет до 78,8390 руб. Днем ранее курс был 79,9589 руб. Снижение составило 1,12 руб.

Евро также стал дешевле. Он упал с 92,6816 руб. до 91,7258 руб.

Между тем китайский юань снизился до 11,0216 руб. Днем ранее он был на уровне 11,1190 руб.

Ранее эксперт Петр Щербаченко заявил, что основной прогноз курса доллара к концу года — это 79-81 руб. Однако если будут значительные экономические изменения, то он может составить до 86-88 руб.