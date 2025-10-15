До 88 рублей: эксперт спрогнозировал рост курса доллара

Эксперт Щербаченко: к концу года доллар может вырасти до 86-88 рублей

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что основной прогноз курса доллара к концу года — это 79-81 рубль, но при значительных экономических изменениях он может составить до 86-88 рублей, сообщает Газета.ru .

«Ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает рублевые вклады выгодными. Это удерживает капиталы внутри страны и снижает спрос населения на доллары, а также приводит к снижению спроса со стороны импортеров», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в условиях сохраняющихся повышенных процентных ставок в рублях, предприятиям выгоднее конвертировать поступающую валютную выручку в рубли, нежели прибегать к рублевым кредитам для покрытия текущих затрат.

По мнению эксперта, сдержанное уменьшение ключевой ставки или ее временная стабилизация в октябре способствуют сохранению интереса к рублевым инвестициям. На динамику валютного курса, как отметил экономист, влияют такие показатели, как объем ВВП, инфляция, состояние торгового баланса, а также геополитические риски и ограничения.

С начала текущего года курс доллара по отношению к рублю снизился примерно на 30%, и по состоянию на 13 октября один доллар стоит чуть более 79 рублей. Детальный прогноз касательно дальнейшей динамики курса доллара представлен в нашей аналитической статье.

