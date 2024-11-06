Ozon скорректировал прогноз на 2024 год из-за проблем с платежами из Китая

Маркетплейс Ozon скорректировал объем финансовых показателей на текущий год. Такое решение компания приняла из-за проблем с расчетами с Китаем, сообщает РБК .

Согласно новым ожиданиям, оборот товаров увеличится до 60–70%. До этого в компании ожидали, что рост составит не менее 70%. Представитель Ozon объяснил происходящее проблемами с расчетами с Китаем. Маркетплейс столкнулся с ними в начале года, как и большинство российских компаний.

Также в июне были приостановлены продажи электроники на витрине Ozon Global, что плохо отразилось на бизнесе. Ситуация начала улучшаться после восстановления продаж в третьем квартале.

«Но для полного восстановления оборота нам понадобится время», — заявил представитель компании.

Ранее стало известно, что пользователей маркетплейса Ozon с 1 ноября 2024 года ждут существенные изменения. С этой даты компания закрывает постоплату для большинства товаров.