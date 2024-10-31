OZON останавливает постоплату большинства товаров с 1 ноября

Пользователей маркетплейса OZON с 1 ноября 2024 года ждут существенные изменения, с этой даты компания закрывает постоплату для большинства товаров, пишет «Прайм» .

С 1 ноября 2024 пользователи OZON смогут сделать покупки с постоплатой только в категориях одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Постоплата сохранится только для товаров, которые требуют примерки.

Все остальные товары можно будет заказать как в пункт выдачи, так и курьерской доставкой, сначала оплатив их.

Такое решение приняли на основе внутреннего анализа товаров, которые покупатели чаще всего оплачивали постфактум. Оно направлено на улучшение экономики продавцов в высокий сезон.