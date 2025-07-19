Ozon Банк отреагировал на санкции Евросоюза: продолжаем работать

На фоне 18-го пакета антироссийских санкций, одобренных Евросоюзом, Ozon Банк сообщил клиентам, что на его работу никакие ограничения не повлияют. У компании нет зарубежных активов, а все операции производятся внутри страны, пишет ТАСС .

«Мы продолжаем работать в стандартном режиме. <…> У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому санкционные меры на Ozon Банк никак не повлияют», — заявил официальный представитель банка.

В банке также пояснили, что новые санкции Евросоюза касаются исключительно кредитной организации. Другие юрлица и бизнес Ozon они не затрагивают, а сам банк не принимает участие в капитале других компаний.

Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает Российский фонд прямых инвестиций и все его дочерние компании, а также 22 банка.