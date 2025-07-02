Овощи и зелень: экономист рассказала, как получить прибыль от дачи

Заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая, доктор экономических наук Ирина Шацкая заявила, что в условиях роста цен на продукты многие владельцы дач могут монетизировать хобби и время от времени продавать небольшие излишки урожая, сообщает aif.ru .

«Спрос на свежие, экологически чистые продукты остается стабильно высоким. Наиболее выгодными для выращивания считаются зелень, такая как укроп, петрушка и салат, — она быстро растет и пользуется спросом круглый год», — сказала эксперт.

По ее словам, в летний сезон особенно востребованы свежие овощи: огурцы, помидоры и перец, а клубнику или малину можно перерабатывать в джемы. Грибы хорошо растут даже в подвальных условиях, они приносят доход и зимой. Еще один прибыльный вариант — это цветы или рассада.

Продажу урожая в маленьком количестве можно не оформлять официально, но, если дело становится регулярным, стоит задуматься о самозанятости.