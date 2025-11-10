Овощи и макароны подорожали в Свердловской области

Огурцы в Свердловской области подорожали на 13,5% за неделю

В Свердловской области отмечен рост цен на свежие овощи и макаронные изделия, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» со ссылкой на Свердловскстат.

Лидерами роста стали огурцы, цена на которые взлетела на 13,51% за неделю, теперь килограмм обходится в среднем в 145,05 рубля.

Также заметно увеличилась стоимость капусты — на 4,10% (до 30,08 руб./кг) и свеклы — на 3,19% (до 31,78 руб./кг).

Среди бакалейной продукции вермишель стала дороже на 3,43%, достигнув отметки в 129,98 рубля за килограмм, а макаронные изделия прибавили в цене 2,25%, их стоимость составила 130,34 рубля за килограмм.

В то же время овощные консервы для детского питания подешевели на 1,08%, а фруктово-ягодные консервы, наоборот, стали дороже на 1,98%.

