Отраслевые эксперты рассказали, как улучшить чайно-кофейную отрасль в России

Например, молодая аудитория, ориентированная на здоровый образ жизни, заинтересована в инновационных продуктах, таких как зеленый чай с добавлением суперфудов или кофе с адаптогенами.

Диетолог-нутрициолог Центра отраслевой экспертизы Лариса Габдулхакова обратила внимание на растущий интерес потребителей к здоровому питанию и продуктам с высоким содержанием полезных веществ. По ее словам, чай и кофе могут и должны играть важную роль в здоровом рационе.

«Современные потребители все больше внимания уделяют качеству продуктов, которые они потребляют ежедневно. Чай и кофе, будучи природными источниками антиоксидантов и других полезных веществ, могут способствовать улучшению здоровья, если правильно представлены на рынке», — рассказала Габдулхакова.

При этом во всем мире очевиден тренд на создание органических продуктов. Производители в чайно-кофейной отрасли также должны сосредоточиться на разработке и продвижении органических и функциональных продуктов, обогащенных витаминами, минералами и природными экстрактами. Важно, чтобы эти продукты соответствовали высоким стандартам качества и не содержали вредных добавок, а также особое значение имеет популяризация этих товаров.

Балаян отметила, что поколение зумеров, которое сегодня становится одним из ключевых потребителей, все чаще ориентируется на прозрачность и честность бренда, этичность производства, а также на соответствие его ценностей своим собственным. Это включает в себя экологичность, социальную ответственность и использование натуральных ингредиентов.

Председатель Национального союза по защите прав потребителей Павел Шапкин призвал к более активному внедрению ESG-практик в чайно-кофейной отрасли.

Сейчас особенно важным является развитие в отрасли прозрачных и ответственных цепочек поставок. Эксперт также рекомендует бизнесу в этой сфере повышать прозрачность, готовить аудировать и публиковать ESG-отчеты.

Сегодня около 30% компаний в чайно-кофейной отрасли России уже активно внедряют ESG-принципы в свою деятельность, это в основном крупнейшие игроки.

Данная работа включает в себя использование экологически чистого сырья, переход на устойчивые методы производства и упаковки, а также заботу о социальных аспектах — от условий труда работников до вклада в развитие инфраструктуры регионов присутствия, отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании Николай Маркин.

«Мы прогнозируем, что в течение ближайших пяти лет доля компаний, следующих ESG-повестке, вырастет в 1,5-2 раза, так как это становится важным фактором для инвесторов и потребителей. Это приведет к еще большему росту качества продукции и увеличению ее привлекательности на международном рынке», — заявил Маркин.