Отраслевые эксперты рассказали, как улучшить чайно-кофейную отрасль в России
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Сегодняшний чайно-кофейный рынок требует внимательного отношения к потребностям аудитории. Важно разрабатывать индивидуальные маркетинговые кампании, учитывающие различные сегменты потребителей. Об этом сообщила РИАМО психолог Центра отраслевой экспертизы МАЙ Елена Балаян.
Например, молодая аудитория, ориентированная на здоровый образ жизни, заинтересована в инновационных продуктах, таких как зеленый чай с добавлением суперфудов или кофе с адаптогенами.
Диетолог-нутрициолог Центра отраслевой экспертизы Лариса Габдулхакова обратила внимание на растущий интерес потребителей к здоровому питанию и продуктам с высоким содержанием полезных веществ. По ее словам, чай и кофе могут и должны играть важную роль в здоровом рационе.
«Современные потребители все больше внимания уделяют качеству продуктов, которые они потребляют ежедневно. Чай и кофе, будучи природными источниками антиоксидантов и других полезных веществ, могут способствовать улучшению здоровья, если правильно представлены на рынке», — рассказала Габдулхакова.
При этом во всем мире очевиден тренд на создание органических продуктов. Производители в чайно-кофейной отрасли также должны сосредоточиться на разработке и продвижении органических и функциональных продуктов, обогащенных витаминами, минералами и природными экстрактами. Важно, чтобы эти продукты соответствовали высоким стандартам качества и не содержали вредных добавок, а также особое значение имеет популяризация этих товаров.
Балаян отметила, что поколение зумеров, которое сегодня становится одним из ключевых потребителей, все чаще ориентируется на прозрачность и честность бренда, этичность производства, а также на соответствие его ценностей своим собственным. Это включает в себя экологичность, социальную ответственность и использование натуральных ингредиентов.
Председатель Национального союза по защите прав потребителей Павел Шапкин призвал к более активному внедрению ESG-практик в чайно-кофейной отрасли.
Сейчас особенно важным является развитие в отрасли прозрачных и ответственных цепочек поставок. Эксперт также рекомендует бизнесу в этой сфере повышать прозрачность, готовить аудировать и публиковать ESG-отчеты.
Сегодня около 30% компаний в чайно-кофейной отрасли России уже активно внедряют ESG-принципы в свою деятельность, это в основном крупнейшие игроки.
Данная работа включает в себя использование экологически чистого сырья, переход на устойчивые методы производства и упаковки, а также заботу о социальных аспектах — от условий труда работников до вклада в развитие инфраструктуры регионов присутствия, отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании Николай Маркин.
«Мы прогнозируем, что в течение ближайших пяти лет доля компаний, следующих ESG-повестке, вырастет в 1,5-2 раза, так как это становится важным фактором для инвесторов и потребителей. Это приведет к еще большему росту качества продукции и увеличению ее привлекательности на международном рынке», — заявил Маркин.