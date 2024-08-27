ОТП Банк ужесточает условия денежных переводов в евро

ОТП Банк со 2 сентября повышает комиссии на денежные переводы в евро

ОТП Банк принял решение повысить комиссии на денежные переводы в евро на 1 процентный пункт. Новые правила вступят в силу со 2 сентября, сообщает РБК .

В мобильном и интернет-банке ОТП комиссия на переводы составит 3% вместо 2%. Максимальный ее размер увеличится в 2,5 раза, а минимальный — в 7,9 раза. Комиссии повысят и за переводы в офисах банка, а также с помощью сервиса OTP-express — с 4% до 5%.

ОТП Банк — это «дочка» венгерского OTP Bank. Он остается одной из немногих иностранных финансовых организаций, которая продолжает работать в России и проводить переводы валют.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк прекращает исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий физлиц. Новое правило вступает в силу со 2 сентября.