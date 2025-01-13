Отчеты и чат-боты: эксперт рассказала, какие работы способен выполнять ИИ

Специалист по интернет-маркетингу и SMM, основатель агентства Digital Wave Марина Евстифеева заявила, что уже в 2025 году искусственный интеллект способен выполнять рутинные офисные задачи: обрабатывает электронную почту, вводит различные данные, создает отчеты, и это плохая новость для работников, но хорошая для работодателей: последние смогут сократить штат за счет ИИ, сообщает «Секрет фирмы» .

«В 2025 году эти технологии достигнут уровня, когда пользователь не сможет отличить разговор с ИИ от беседы с человеком. Алгоритмы обработки языка человека позволят ИИ решать не только стандартные запросы, но и более сложные вопросы клиентов», — добавила Евстифеева.

По ее словам, совсем скоро такие системы смогут переводить переговоры и давать консультации по продуктам, закрывать сделки и автоматически оформлять заказы.

Уже сейчас большое значение для рабочих процессов имеют чат-боты, а один из ключевых этапов аналитики при помощи ИИ — сбор данных из различных интернет-источников, также отметила эксперт.