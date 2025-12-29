От супермаркетов до АЗС: сколько денег потратили россияне в 2025 году

Средний чек покупки по карте в супермаркете в 2025 году составил 809 руб. При этом в четвертом квартале здесь отмечен самый высокий среди всех кварталов средний чек — 852 руб., сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт», который изучил особенности сезонных трат россиян.

По данным финансовой организации, топ-5 категорий трат в зависимости от числа покупок у россиян в минувшем году выглядят следующим образом:

1. Супермаркеты.

2. Фастфуд и рестораны.

3. Одежда и обувь.

4. Магазины парфюмерии и косметики.

5. АЗС.

Неизменные лидеры по числу покупок — супермаркеты. Средняя сумма одного платежа здесь в 2025 году — 809 руб. При этом в четвертом квартале здесь отмечен самый высокий среди всех кварталов средний чек — 852 руб. Далее в порядке снижения показателя идет второй квартал (805 руб.), первый (802 руб.) и, наконец, третий квартал (780 руб.).

Самые высокие средние чеки в рассматриваемых категориях трат — у магазинов одежды и обуви — 7 196 руб. Лидером по величине средней суммы на обновление гардероба среди всех кварталов стал четвертый квартал 2025 года, когда, как известно, россияне активизируются в покупках верхней одежды и обуви (8 504 руб.). На втором месте — первый квартал (7 021 руб.), далее — третий (6 896 руб.) и второй (6 738 руб.).

Средний чек одной покупки в магазине парфюмерии и косметики в 2025 году составил 2 945 руб.). Лидером по величине средней суммы платежа (3 394 руб.) стал четвертый квартал, на который выпадает сезон закупок новогодних подарков. На второй позиции с показателем в 2 940 руб. третий квартал. Далее идут второй (2 861 руб.) и первый кварталы (2 782 руб.).

Средний чек на услуги АЗС в 2025 году — 1 564 руб. Статистика банка показала, что самые высокие средние суммы на заправочных станциях — в четвертом квартале (1 644 руб.). Затем идут третий (1 591 руб.), второй (1 522 руб.) и первый (1 507 руб.) кварталы.

В 2025 году в ресторанах и точках быстрого питания средний чек у россиян составил 832 руб. за один визит. Лидер по величине среднего чека — третий квартал (872 руб.), далее идет четвертый (828 руб.), второй (824 руб.) и, наконец, первый квартал (798 руб.).

