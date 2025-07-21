От капусты до груш: какие продукты подешевеют в России в августе?

Экономист Цапликова: в августе картофель в РФ может подешеветь почти в 2 раза

Ведущий сотрудник финансового аналитического центра Александра Цапликова заявила, что в августе в России могут стать ниже цены на многие продукты: на полки магазинов поступят новые товары, предложение покроет спрос, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, картофель может подешеветь почти в 2 раза, лук, морковь и капуста — на 30-40%. Яблоки и груши упадут в цене до 25%.

В следующем месяце стоимость яблок снизится примерно на 40 рублей — с 120 до 80. Эти фрукты полезны для здоровья: они обладают высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и витаминов.

Несомненный лидер по содержанию витамина А — морковь. Она замедляет процессы старения и повышает стоимость крови. В августе ее стоимость составит примерно 60 рублей за 1 кг.

Значительно уменьшится стоимость груш — с 259 до 180 рублей за 1 кг. Этот фрукт — помощник для тех, кто хочет похудеть и стремится укрепить иммунитет.