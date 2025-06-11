Остатков нет: что стало с ценами на картофель в Нижнем Новгороде

За год оптовые цены на картофель выросли в 4,4 раза, а розничные подлетели в 2,8 раза. Согласно информации Росстата, по сравнению с прошлым годом в апреле 2025 года стоимость за килограмм в магазинах в среднем оценивалась в 85 рублей, что почти втрое раз дороже прошлогодних отметок. Оптовые цены с начала года тоже выросли на 85%, достигнув отметки в 46 рублей за килограмм.

Директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников заявил, что такое подорожание может быть связано с сокращением числа личных огородов, из-за чего больше людей стало покупать продукт в супермаркетах.

В министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области заявили, что средняя цена в апреле этого года на килограмм картофеля от местных производителей составляла 29,5 руб/кг (без НДС). Отмечается, что в области не наблюдается дефицита и ажиотажа на товар, однако и свободных остатков нет.

«Стоит учитывать, что в торговых организациях реализуется картофель, как местный, так и из других регионов, и импортный. Фасовка тоже оказывает влияние на окончательную цену картофеля», — добавили в минсельхозе.