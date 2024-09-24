Основные задачи по развитию экспорта в РФ обсудили на совещании

В МФК ОКО во вторник прошел семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Государственного совета РФ «О развитии экспорта».

В нем участвовали помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина; представители правительства, главы регионов, руководители госкорпораций и т. д.

В приветственном слове Дюмин отметил, что экспорт — в первую очередь, несырьевой неэнергетической продукции, — это стратегический ресурс развития страны, ключ к экономическому и технологическому суверенитету РФ.

«Без развития экспорта и международной кооперации мы не достигнем ни экономического суверенитета, ни технологического лидерства. Именно на это нацелен новый нацпроект, который сейчас разрабатывается с участием профильной комиссии Госсовета. Мы должны обеспечить стабильный рост производства, поступлений в бюджеты. И в итоге — повышение доходов и благосостояния граждан», — сказал помощник главы государства.

Он подчеркнул, что определяющая роль в достижении целей принадлежит регионам. В каждом субъекте есть экспортный потенциал. И его реализация будет серьезным подспорьем для развития экономики региона, обеспечит его бюджетную устойчивость.

Губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский рассказал, что местные власти находятся в постоянном контакте с экспортерами из регионов.

«Прямое взаимодействие с предприятиями, которые производят продукцию для внешних рынков, регулярные выезды на производство, выстраивание инфраструктуры поддержки бизнеса на местах дает нам возможность получать актуальный срез вопросов, которые волнуют экспортеров, и оперативно на них реагировать. Мы уже не раз убеждались, что информация „из первых рук“ становится основой для принятия правильных решений. И они дают тот результат, на который мы нацелены, — рост объемов внешней торговли и привлечение все большего числа надежных партнеров за рубежом», — добавил Цыбульский.

Никишина сделала акцент на необходимости координации и консолидации действий федерального правительства и региональных органов власти при реализации мер по поддержке экспорта. Также она отметила важность инструмента по продвижению отечественной продукции за рубежом под брендом «Сделано в России», который разрабатывается в рамках нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Повышение узнаваемости российской продукции и российских экспортеров на приоритетных рынках — одна из ключевых задач, которую надо решать для устойчивого роста экспорта», — подчеркнула руководитель РЭЦ.

На мероприятии еще обсудили основные задачи по развитию экспорта, стоящие перед федеральными и региональными органами власти. В том числе повышение роли регионов в реализации госполитики по поддержке экспорта, в достижении наццелей, связанных с формированием устойчивых партнерских сетей с дружественными странами; расширением технологической кооперации, обеспечением удобной и доступной логистики, освоением новых рынков.

В формате круглых столов участники рассмотрели различные направления и механизмы развития экспорта (торговая политика, инструменты поддержки экспорта, продвижение российской продукции и брендов, логистика, инфраструктура, межрегиональное сотрудничество).

25 сентября на заседании президиума Госсовета «О развитии экспорта» решения, выработанные в ходе семинара-совещания, будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вместе с коллегами во вторник обсудил развитие экспорта и предварительные итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он рассказал о поддержке экспортеров в регионе.

«В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию. Например, „Экспортный контейнер“ или „Пять шагов для экспорта“, который помогает найти нужную поддержку на каждом этапе экспортной работы. Более чем за год мы получили 790 заявок», — уточнил губернатор.