Основанная россиянами LetterOne покупает здание в Лондоне за 100 млн фунтов

LetterOne основали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Кузьмичев.

Financial Times пишет, что объектом сделки стал шестиэтажный дом № 20 по улице Графтон-стит в лондонском районе Мейфэр. Там можно взять в аренду 1,6 тыс. «квадратов» под офисы и магазины. Сейчас данное здание принадлежит наследникам банкира Вильгельма фон Финка из ФРГ.

Для LetterOne эта покупка будет одной из крупнейших после того, как основатели и владельцы компании попали под антироссийские санкции в 2022 году.

По мнению FT, данная сделка может продемонстрировать, что сложный период понемногу преодолевается.