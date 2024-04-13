Основанная россиянами LetterOne покупает здание в Лондоне за 100 млн фунтов
Инвестгруппа LetterOne, основанная российскими бизнесменами, покупает в центре Лондона офисное здание, сумма сделки составляет 100 мл фунтов, сообщает «Коммерсант».
LetterOne основали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Кузьмичев.
Financial Times пишет, что объектом сделки стал шестиэтажный дом № 20 по улице Графтон-стит в лондонском районе Мейфэр. Там можно взять в аренду 1,6 тыс. «квадратов» под офисы и магазины. Сейчас данное здание принадлежит наследникам банкира Вильгельма фон Финка из ФРГ.
Для LetterOne эта покупка будет одной из крупнейших после того, как основатели и владельцы компании попали под антироссийские санкции в 2022 году.
По мнению FT, данная сделка может продемонстрировать, что сложный период понемногу преодолевается.