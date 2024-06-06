Орешкин: в налогах важно, у кого забираем и на что тратим

Простое повышение налогов является контрпродуктивным, важным является вопрос перераспределения и структурных изменений в экономике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на ПЭМФ-2024, комментируя налоговые изменения в стране.

«Просто повысить налоги будет контрпродуктивно. Важным является вопрос, у кого забираем и на что тратим. Это уже вопрос не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике», – считает Орешкин.

По его словам, важным является вопрос стимулирования тех, кто больше инвестирует, речь идет об инвестиционном налоговом вычете.

«Кроме того, в отличие от ситуации прошлого года, те средства, которые сейчас будут мобилизовываться, направляются на программы развития, которые будут для того же бизнеса создавать инфраструктуру, связанную с внешними рынками, улучшать качество подготовки кадров, решать те проблемы, которые касаются бизнеса. В этой увязке перераспределения это уже не просто повышение налогов, это более сложная конструкция, которая даст положительный результат», – заявил Орешкин.

Начиная с 2025 года, в Российской Федерации планируется ввести справедливую налоговую систему, которая будет включать в себя прогрессивное налогообложение. Изменения коснутся в основном граждан с высокими доходами, при этом в выигрыше окажутся семьи с детьми.

Также деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие страны, в том числе на финансирование новых нацпроектов.