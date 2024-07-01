Орбан: экономика Евросоюза переживает спад

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что экономика ЕС в последние годы сильно проседает, Венгрия в ходе своего председательства хочет сделать ее снова конкурентоспособной, сообщает РИА Новости .

С 1 июля Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. Как заявил Орбан, страна готова к активным действиям по возвращению конкурентоспособности ЕС, которая в последние годы заметно снизилась.

Спад экономики он относит к ошибочным и неподходящим современным реалиям решениям Брюсселя. В пример Орбан привел идеологический подход к «зеленому переходу», провал глобального минимального корпоративного налога, бюрократическое обременение европейских аграриев.

Венгрия планирует заключить новое соглашение о конкурентоспособности, детально проработав все проблемные вопросы.

Орбан добавил, что странам придется оставить в стороне идеологические споры. По его словам, венгерский план поддержали Германия, Италия и Франция.

Ранее Орбан обвинил руководство Евросоюза в игнорировании запросов населения. Глава венгерского кабмина считает, что Брюссель поддерживал пагубную миграционную политику в Европе.