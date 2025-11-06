Оптовые цены на свинину начали снижаться в России

В России зафиксировано снижение розничных продаж свинины, на фоне которого производители начали снижать и оптовые цены на часть своей продукции. За неделю стоимость упала на 1–3%, сообщает «Коммерсант» .

По результатам 44-й недели (27 октября — 2 ноября) стоимость свиной полутуши упала до 216 руб. за кг. Продукция подешевела на 1% по сравнению с предыдущей неделей.

Цены на остальные отруба тоже падают: окорок — на 2%, до 308 руб. за кг, лопатка — на 2%, до 303 руб., грудинка — на 2%, до 242 руб. В целом за месяц падение цен варьируется от 5 до 10% в зависимости от части тушки.

До этого на рынке был зафиксирован рост цен на свинину. К началу июля из-за спроса на мясо свинина в России в опте подорожала на 12–30%. Осенью спрос традиционно падает, а предложение, наоборот, растет.

Также эксперты отмечают уменьшение покупательской способности, в результате чего жители переходят на более дешевую курятину. Из-за этих факторов цены на продукцию падают, а свиноводы могут столкнуться с дополнительным сокращением рентабельности бизнеса.

Однако, как отметил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов, свинина все еще дороже примерно на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее эксперт Наталья Фоменко назвала признаки, по которым в магазине можно определить напичканное химией мясо или курицу. По ее словам, основное внимание надо уделять цвету продукции.

