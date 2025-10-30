Цвет и жидкость в упаковке: как выявить напичканные химией мясо и курицу

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко назвала признаки, по которым в магазине можно определить напичканное химией мясо или курицу, сообщает Газета.ru .

«Первое — неестественно яркий цвет. Для разных видов мяса нормальный цвет отличается. Куриная грудка должна быть бледно-розовая или даже немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая. Следите за тем, чтобы мясо соответствовало привычному цвету», — сказала эксперт.

По ее словам, еще один важный признак — это жидкость в упаковке: растворы вкалывают в мясо, чтобы увеличить вес. Они могут содержать фосфаты, нитриты и нитраты, все эти компоненты вредят здоровью.

Такое мясо готовить можно, но оно может быть жестким. Чтобы это предотвратить, стоит ввести в него раствор каррагинана, который удерживает влагу, или солевой раствор, придающий ему более богатый вкус.

