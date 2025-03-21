Оптовые цены на курицу и яйца уменьшились в России

Оптовые цены на курятину в России уменьшились на 7-23% в зависимости от части тушки. Цена яиц снизилась на 13-17%, сообщает « Коммерсант ».

Средняя оптовая цена тушки бройлера в России снизилась на 9% по сравнению с 2024 годом — до 150 рублей за кг. Уменьшилась стоимость куриного филе на 7%, до 278 рублей за кг, бедра — на 12%, до 116 рублей за кг.

На 15% подешевели крылья и окорочок — до 175 рублей и 153 рублей за кг соответственно. Цена голени снизилась на 23%, до 150 рублей.

Оптовая стоимость уменьшилась благодаря восстановлению сегмента после эпидемии куринного гриппа, которая произошла 2 года назад.

Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина сказала, что грядущей весной продукты питания в РФ могут подешеветь на 10-15% по сравнению с прошлым годом. То же касается и одежды, и обуви.