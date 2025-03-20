Эксперт: весной продукты и одежда в России могут резко подешеветь

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что этой весной продукты питания в России могут подешеветь на 10-15% по сравнению с прошлой, а одежда и обувь — на 20-30%, сообщает Газета.ru .

«Если в этом сезоне будет хороший урожай, цены на основные продукты питания (например, картофель, овощи) могут снизиться из-за увеличения предложения. Если складские запасы будут высокими, это также может способствовать снижению цен. В случае сезонных распродаж одежды и обуви — и больше, в зависимости от запаса и спроса», — сказала эксперт.

По ее словам, с приходом весны ритейлеры стремятся освободить место для нового сезона в распродажах зимних коллекций одежды и обуви. На устаревшие модели скидки могут составить до 30%.

Могут снизиться цены и на определенную электронику, это связано с колебаниями курса валют и изменениями в импортных пошлинах цены.