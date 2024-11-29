Опрос РСПП: самочувствие бизнеса в России ухудшилось

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитал ноябрьский индекс деловой среды, который опустился до минимума за год. Многие отечественные компании заявляет об ухудшении финансового положения, сообщает РБК .

В ноябре индекс деловой среды упал до 45,3 пункта, тогда как месяц назад он был 48,4. Этот показатель минимальный с октября 2023 года, когда индекс составлял 43,5 пункта. Отрицательную динамику показали и другие компоненты сводного индекса деловой среды.

Порядка 25% компаний заявили, что их финансовое положение ухудшилось. И только 12,2% фирм отметили, что их дела стали идти гораздо лучше с экономической точки зрения. Доля заявивших об ухудшении финансового положения выросла на 10 процентных пунктов.

При этом, по данным Минэкономразвития, за десять месяцев этого года российская экономика выросла на 4,1% в годовом выражении. Рост промпроизводства увеличился до плюс 4,8%. ЦБ же утверждал, что у предпринимателей сохраняется высокий оптимизм в отношении динамики спроса, хотя некоторые предприятия указывают на дефицит сырья и проблемы с платежами.

Также до 38,9 пункта опустился индекс личной оценки делового климата и до 39,3 пункта — индекс финансовых рынков.

Ранее стало известно, что в России владельцы тысячи ТЦ могут обанкротиться на фоне повышения ставки ЦБ. Они уже получили уведомления от ряда банков о том, что изменились условия по уже выданным кредитам.