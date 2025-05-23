OnlyFans может сменить владельца

Платформу OnlyFans могут продать за восемь миллиардов долларов

Потенциальным покупателем выступает консорциум инвесторов под руководством лос-анджелесской Forest Road Company.

OnlyFans, переживший бум во время пандемии, остается одной из самых быстрорастущих цифровых платформ. В 2023 году ее выручка достигла 6,6 млрд долларов против 375 млн в 2020-м. Компания удерживает 20% комиссии с доходов создателей контента.

Интересно, что некоторые топ-менеджеры Forest Road ранее участвовали в подготовке IPO OnlyFans в 2022 году. Помимо переговоров о продаже, Fenix International также рассматривает возможность первичного публичного размещения акций.

По данным инсайдеров, финальное решение может быть принято в ближайшие недели, однако сделка пока не гарантирована. Компании отказались от официальных комментариев.

Эта сверхсделка привлекает внимание к стремительной трансформации рынка цифрового контента для взрослых, где OnlyFans остается бесспорным лидером.