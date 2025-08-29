Около 6 тыс тонн масла произвели в Подмосковье за 6 месяцев

Предприятия региона обеспечили более 11,4% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и 2,9% от Общероссийского. За 7 месяцев 2025 года объем производства сливочного масла и масляных паст в Подмосковье составил около 6 тысяч тонн. В 2024 году предприятия Московской области произвели 10,9 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Таких показателей достигли благодаря работе ведущих производителей региона, среди которых АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», ООО «Молзавод Авангард», ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «ПК Ильинское 95». Эти предприятия обеспечивают высокие стандарты качества продукции, соответствующей требованиям безопасности и пищевой ценности. Сливочное масло является источником витаминов А, D, Е и К, необходимых для сбалансированного питания, а еще оно содержит жирные кислоты, которые легко усваиваются организмом и являются ценным источником энергии. Это не только традиционный продукт питания, но и важный компонент здорового рациона, содержащий полезные молочные жиры и витамины.

В ведомстве отметили, что в регионе активно поддерживают производителей молочной отрасли и специально для них есть меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.