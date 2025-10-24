Около 55 кг на человека: сколько на Ставрополье едят картофеля

Росстат: житель Ставрополья съедает в год более 55 кг картофеля

По данным Росстата, каждый житель Ставропольского края за год съедает 55,4 кг картофеля, а годовой запас должен составлять не менее 160 тыс. тонн, сообщает «Победа 26» .

В 2024 году на Ставрополье вырастили 155,6 тыс. тонн корнеплода, но часть урожая отправили в регионы, цены на него выросли.

Региональные производители сбывают свою продукцию в соседние области, поскольку летний картофель хуже поддается хранению. В связи с этим в крае его заменяют клубнями из Центрального федерального округа, а цена импортного картофеля растет из-за удорожания логистики.

«Цена на дизельное топливо подскочила очень сильно, его дефицит оказывает большое влияние на логистику и, соответственно, на стоимость доставки картофеля до конечного потребителя», — рассказал фермер из Предгорного округа Михаил Федирко.

